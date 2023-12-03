Тарпищев заявил, что Аслан Карацев вновь расстался с тренером Яцыком

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что полуфиналист Australian Open – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 35-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев вновь расстался со своим тренером Егором Яцыком.

«Карацев сменил тренера. Считаю, это абсолютно неправильно. Сейчас он шатается, нет постоянного тренера. У него был тренер Яцык, думаю, ещё есть шанс вернуться. Если не вернётся — пропадет», — приводит слова Тарпищева «Спорт-экспресс».

Это уже второй раз, когда Карацев завершает сотрудничество с Яцыком. Они работали с начала 2019-го по конец 2021-го (тогда Аслан сенсационно дошёл до полуфинала Australian Open-2021 и взял титулы в Дубае и Москве), а потом возобновили сотрудничество в октябре прошлого года.