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Тарпищев заявил, что Аслан Карацев вновь расстался с тренером Яцыком

Тарпищев заявил, что Аслан Карацев вновь расстался с тренером Яцыком
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что полуфиналист Australian Open – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 35-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев вновь расстался со своим тренером Егором Яцыком.

«Карацев сменил тренера. Считаю, это абсолютно неправильно. Сейчас он шатается, нет постоянного тренера. У него был тренер Яцык, думаю, ещё есть шанс вернуться. Если не вернётся — пропадет», — приводит слова Тарпищева «Спорт-экспресс».

Это уже второй раз, когда Карацев завершает сотрудничество с Яцыком. Они работали с начала 2019-го по конец 2021-го (тогда Аслан сенсационно дошёл до полуфинала Australian Open-2021 и взял титулы в Дубае и Москве), а потом возобновили сотрудничество в октябре прошлого года.

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