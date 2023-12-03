Карен Хачанов: по русской кухне всегда скучаешь, поэтому очень рад приехать

15-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов высказался о том, удалось ли ему вспомнить блюда русской национальной кухни в Петербурге.

«За границей есть рестораны русской кухни. Мы с Женей Донским, Андреем (Рублёвым) и Даней (Медведевым) часто туда вместе ходим. Здесь в Питере уже два раза съел борщ. Вчера ел пельмени, оливье тоже ел. В общем я здесь знатно поел. По русской кухне в принципе всегда скучаешь. Моя жена тоже часто готовит и борщ, и другие наши блюда. Но, конечно, дома особенные чувства, поэтому очень рад приехать и сыграть на турнире», – передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

Ранее сегодня, 3 декабря, Хачанов обыграл 22-ю ракетку мира, француза Адриана Маннарино на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге – 6:3, 6:3.