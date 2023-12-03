Хачанов ответил на вопрос, что он знает о допуске россиян до Олимпиады в Париже

Российский теннисист, 15-я ракетка мира Карен Хачанов ответил на вопрос, что он знает о допуске россиян до Олимпиады в Париже.

«Я, честно говоря, владею той же информацией, что и вы. Последнее, что я слышал из СМИ – откладывают решение до марта или до апреля. В принципе мы: Даня, Андрей, я, Рома, Аслан, у нас много кто может попасть на Олимпиаду, ждём решения. От этого будет зависеть наш календарь», – передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Арина Полуянова.

Ранее сегодня, 3 декабря, Хачанов обыграл 22-ю ракетку мира, француза Адриана Маннарино на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге – 6:3, 6:3.