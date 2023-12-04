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Руне: чтобы Джокович ушёл, нужно обыграть его не один раз, а делать это постоянно

Руне: чтобы Джокович ушёл, нужно обыграть его не один раз, а делать это постоянно
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Восьмая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне рассказал о том, как заставить 36-летнего серба Новака Джоковича завершить карьеру.

«Джокович по-прежнему способен выигрывать три турнира «Большого шлема» из четырёх, что он показал в этом году. Поэтому для того, чтобы он завершил карьеру, нужно обыграть его не один раз, а делать это постоянно. Я постараюсь этого добиться, потому что, если он продолжает выигрывать такие крупные турниры, зачем ему останавливаться? Новак не остановится, пока не будет повержен, поэтому чем быстрее мы поднимем уровень своей игры, тем скорее мы возьмём верх. Мне на самом деле нравится, что Новак всё ещё в туре. Благодаря ему мы видим, каков реальный мир и в чём суть дела. Если ты никогда не встречал Федерера, Надаля или Джоковича на корте, ты что-то упускаешь. Видеть высочайший уровень, который демонстрирует Новак, очень полезно», — приводит слова Руне Tennis Up To Date.

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