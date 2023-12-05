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«Сколько лет потребовалось?» Азаренко подшутила над Кис после публикации фото с помолвки

22-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко подшутила над американкой Мэдисон Кис (12-я ракетка мира), которая впервые опубликовала фото с помолвки с теннисистом Бьорном Фрэтэнджело спустя девять месяцев после мероприятия.

Напомним, Кис и Фрэтэнджело начали встречаться в 2017 году и объявили о помолвке 3 марта текущего года. Тогда Кис поделилась в своих соцсетях фото своей руки с кольцом. Спустя девять месяцев спортсменка выложила совместные фотографии со знаменательного дня.

«Наконец-то у нас есть совместные фотографии», — написала Кис.

В комментариях к посту с фотографиями Азаренко оставила ироничный комментарий.

«Потребовалось всего лишь сколько лет? Прекрасные фото», — написала Азаренко, добавив смеющийся эмодзи.