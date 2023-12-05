Тренер Медведева объяснил, что Даниилу нужно улучшить ради титула «Большого шлема»

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара объяснил, что нужно улучшить, чтобы снова выиграть титул «Большого шлема».

«Во-первых, сохранять высокий уровень подачи на протяжении всего матча, не проседать в ней по ходу игры ― это самое главное. Во-вторых, мы знаем, что на задней линии Медведев один из лучших в мире, но иногда тебе нужно что-то большее, чтобы побеждать топов. Дане надо сохранять свой уровень на задней линии, но при этом прибавлять в игре у сетки, чаще выходить к ней. Бывают моменты, когда у него есть преимущество в розыгрыше, но он остаётся на задней линии, теряет за счёт этого много энергии, чем даёт шанс сопернику вернуться в розыгрыш, выйти к сетке. Эти вещи будут очень важны.

И ещё ― нам нужно будет найти несколько дополнительных ходов против игроков, которые хорошо умеют исполнять сёрв-энд-воллей. Но я абсолютно уверен в том, что Медведев способен выиграть Большой шлем в следующем году. Он закончил 2023 год третьим в мире, этим всё сказано», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Жилем Серварой читайте на «Чемпионате» завтра утром.