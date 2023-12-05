Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Медведева объяснил, что Даниилу нужно улучшить ради титула «Большого шлема»

Тренер Медведева объяснил, что Даниилу нужно улучшить ради титула «Большого шлема»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара объяснил, что нужно улучшить, чтобы снова выиграть титул «Большого шлема».

«Во-первых, сохранять высокий уровень подачи на протяжении всего матча, не проседать в ней по ходу игры ― это самое главное. Во-вторых, мы знаем, что на задней линии Медведев один из лучших в мире, но иногда тебе нужно что-то большее, чтобы побеждать топов. Дане надо сохранять свой уровень на задней линии, но при этом прибавлять в игре у сетки, чаще выходить к ней. Бывают моменты, когда у него есть преимущество в розыгрыше, но он остаётся на задней линии, теряет за счёт этого много энергии, чем даёт шанс сопернику вернуться в розыгрыш, выйти к сетке. Эти вещи будут очень важны.

И ещё ― нам нужно будет найти несколько дополнительных ходов против игроков, которые хорошо умеют исполнять сёрв-энд-воллей. Но я абсолютно уверен в том, что Медведев способен выиграть Большой шлем в следующем году. Он закончил 2023 год третьим в мире, этим всё сказано», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Жилем Серварой читайте на «Чемпионате» завтра утром.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android