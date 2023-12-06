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Возняцки получила уайлд-кард для участия в Australian Open

Возняцки получила уайлд-кард для участия в Australian Open
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Экс-первая ракетка мира, 33-летняя датская теннисистка Каролина Возняцки получила уайлд-кард от организаторов Открытого чемпионата Австралии, сообщает журналист Михал Самульский в соцсети X (ранее Twitter).

Помимо датчанки, специального приглашения от организаторов удостоились шесть австралийских спортсменов. Это теннисистки Кимберли Биррелл, Оливия Гадеки, Тайла Престон, а также теннисисты Джеймс Дакворт, Марк Полманс и Адам Уолтон.

Напомним, Возняцки не играла с 3 сентября 2023 года, когда уступила американке Кори Гауфф в четвёртом круге Открытого чемпионата США по теннису со счётом 3:6, 6:3, 1:6. После этого датчанка заявила, что больше не появится на турнирах до конца года и будет готовиться к выступлению на Australian Open.

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