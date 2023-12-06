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Sportico: сразу 7 теннисисток вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Sportico: сразу 7 теннисисток вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира
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Издание Sportico опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2023 году. Интересно, что в топ-10 рейтинга вошли сразу семь теннисисток.

1. Кори Гауфф (США, 22 года) – $ 22,7 млн ($ 6,7 млн призовых).
2. Ига Свёнтек (Польша, 22 года) – $ 21,9 млн ($ 9,9 призовых).
3. (сноуборд) Эйлин Гу (Китай, 20 лет) – $ 20 млн ($ 27 тыс. призовых)
4. Эмма Радукану (Великобритания, 21 год) – $ 16,2 ($ 238 тыс. призовых).
5. Наоми Осака (Япония, 26 лет) – $ 15 млн (0 призовых).
6. Арина Соболенко (Беларусь, 25 лет) – $ 12,2 ($ 8,2 млн призовых).
7. Елена Рыбакина (Казахстан, 24 года) – $ 9,5 ($ 6 млн призовых).
8. Джессика Пегула (США, 29 лет) – $ 9 млн ($ 6 млн призовых).
9. (спортивная гимнастика) Симона Байлз (США, 26 лет) – $ 8,5 (0 призовых).
10. (гольф) Нелли Корда (США, 25 лет) – $ 7,9 ($ 1,4 млн призовых).

Стоит отметить, что авторы данного рейтинга использовали для расчётов доходы спортсменок до вычета налогов.

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