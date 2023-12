Чемпионку US Open могут не пустить на ближайший ТБШ. Мечта Радукану под угрозой

21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану заявилась на Australian Open – 2024 по защищённому рейтингу. Радукану не выходила на корт с середины апреля этого года, когда проиграла Елене Остапенко в первом раунде грунтового турнира в Штутгарте.

Возвращение чемпионки US Open – 2021 с восторгом будет принято публикой, но есть серьёзная проблема. Защищённого рейтинга Радукану недостаточно для попадания в основную сетку AO. Всему виной на редкость большое количество теннисисток, которые пользуются аналогичным правилом и совершают камбэк в Мельбурне.

Радукану в данный момент является 296-й ракеткой мира, но она получила №103 в защищённом рейтинге при заявке на Australian Open. В обычных условиях этого хватило бы для попадания в основную сетку турнира «Большого шлема», ведь там отведено место 104 теннисисткам, и ещё 28 получают право сыграть в первом раунде по результатам квалификации.

Эмме очень не повезло из-за того, что в одно время с ней на корт по тому же защищённому рейтингу возвращаются Дженнифер Брэйди (14-й номер), Анжелика Кербер (81), Айла Томлянович (33), Наоми Осака (46), Шелби Роджерс (51), Аманда Анисимова (61), Кэти Макнелли (71) и Александра Крунич (99), которые находятся на более высоких позициях.

Стоит отметить ещё одну мелкую деталь, которая дополняет неудачную картину для Радукану. Эмма могла бы попасть на AO напрямую, если бы отправилась залечивать беспокоящие её запястья и голеностоп сразу после турнира в Штутгарте. Тогда её защищённый рейтинг был бы №85 и она с запасом проходила бы в основную сетку AO. Однако Эмма после Штутгарта заявилась на «Мастерс» в Мадриде, с которого снялась слишком поздно – за несколько часов до начала матча первого круга с болгаркой Викторией Томовой. Согласно правилам WTA, Эмме засчитали этот турнир как «активный», поскольку она получила минимальные призовые деньги, хоть и не появлялась на корте.

Эмма Радукану Фото: Getty Images

Прямо сейчас Радукану является шестой запасной в очереди на основную сетку Australian Open – 2024 после сербки Александры Крунич, россиянки Камиллы Рахимовой, китаянки Ван Яфань, австрийки Юлии Грабер и словенки Тамары Зиданшек. Некоторым коллегам Эммы тоже жутко не повезло. Например, Крунич не хватило самую малость в защищённом рейтинге для того, чтобы не проходить квалификацию в Мельбурне. 100-я ракетка мира Рахимова оказалась «первой лишней» среди игроков с «обычным рейтингом» из-за того, что в тур после травм или декрета возвращаются Брэйди, Кербер, Томлянович, Осака, Роджерс, Анисимова, Макнелли и та же Крунич. Но ситуация Эммы выглядит особенно обидной, учитывая вышеупомянутую деталь с Мадридом, где она не играла, но фактически были причислена к списку участников турнира и из-за чего просела в рейтинге.

Таким образом, Радукану может попасть в основную сетку Australian Open только в случае снятия шести теннисисток или если организаторы дадут ей уайлд-кард. Второй вариант более вероятен, но вопрос ещё далеко не решён.

Организаторы австралийского мэйджора стоят перед сложной дилеммой. С одной стороны, предоставление уайлд-кард шестой запасной Радукану вызывает вопросы со спортивной точки зрения. С другой – Эмма является чрезвычайно популярной спортсменкой, она зарабатывает около $ 15 млн в год на одних только спонсорских сделках, хотя после триумфального US Open – 2021 не слишком блистала на корте. У юной британки более 2,4 млн подписчиков в крупнейшей соцсети – примерно столько же, как у двух первых ракеток мира Иги Свёнтек и Арины Соболенко, вместе взятых. Среди действующих теннисисток по количеству следящей аудитории Радукану превосходит только Наоми Осака (2,7 млн). Можно учесть и ситуацию с Мадридом. Эмма снялась бы оттуда заранее и сохранила бы более высокий рейтинг, если бы знала, насколько серьёзными являются её проблемы со здоровьем.

Эмма Радукану остаётся популярной среди фанатов, несмотря на долгое отсутствие успехов на корте Фото: Из личного архива Эммы Радукану

В конечном счёте Радукану перенесла три операции на кистях обеих рук и голеностопе за последние полгода. Она несколько раз откладывала возвращение на корт, хотя мечтала совершить камбэк ещё на US Open – 2023 или на серии осенних турниров в Азии. Эта цель в итоге перенеслась на Australian Open, но полноценный камбэк на ТБШ под угрозой. Эмма вряд ли находится в настолько впечатляющей форме, чтобы с уверенностью предсказывать ей проход квалификационной стадии Australian Open.

Время покажет, к чему в итоге придут организаторы. Опять же, предоставление Радукану уайлд-кард является далеко не гарантированным исходом, поэтому британке нужно как минимум настраиваться на необходимость играть в отборочном раунде мэйджора. И стараться искать позитив в этой не самой приятной ситуации, как сделала бывший тренер Серены Уильямс и экс первая ракетка мира в паре Рене Стаббс.

«Думаю, сыграть квалификацию — неплохая идея! В прошлый раз это сработало. Здорово, что Эмма возвращается», — написала Стаббс в соцсетях.

Стаббс отсылает к US Open – 2021. Тогда Эмма не просто выиграла титул в Нью-Йорке, но и переписала историю спорта. Радукану стала первой теннисисткой, победивший на турнире «Большого шлема», попав в основную сетку из отборочных матчей. До неё никто даже не выходил из квалификации в финал – ни в женском туре, ни в мужском. В 10 матчах на US Open Радукану не проиграла ни сета. Только в одной партии она уступила пять геймов – это было ещё в квалификации. В основной сетке она отдала соперницам 34 гейма. На US Open это было самое доминирующее выступление с 2014 года, когда Серена Уильямс взяла титул, проиграв 32 гейма.

Радукану быстрее всех в истории выиграла первый «Шлем» — со второго участия в турнире данной категории. Она превзошла Монику Селеш и Бьянку Андрееску, которым для этого понадобилось четыре попытки. Кроме того, Эмма стала самой молодой чемпионкой ТБШ с тех пор, как Мария Шарапова в 17 лет выиграла Уимблдон-2004. Ещё Радукану – вторая чемпионка US Open, не входящая в топ-100. В 2009-м Ким Клейстерс взяла титул, вообще не имея рейтинга, но тогда бельгийка уже была состоявшейся звездой тенниса и возвращалась в тур после декрета.

Конечно, все достижения Радукану на US Open – 2021 похожи на сказку, которая никогда не повторится снова. Вряд ли стоит даже мечтать о победе Эммы на Australian Open – 2024, даже если она пройдёт квалификацию. Хотя куда более вероятным является тот факт, что она вообще вылетит в отборочном раунде после долгого простоя из-за травм. В любом случае хотелось бы видеть Радукану в основной сетке Australian Open с предоставлением уайлд-кард. Не только из-за её высочайшей популярности среди фанатов, но и из-за несчастного случая в Мадриде, без которого вопрос о её прямом попадании на мэйджор вообще не стоял бы. К тому же Эмма в целом заслужила определённые поощрения после всех перенесённых сложностей в минувшем сезоне.