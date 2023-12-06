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Директор Australian Open выступил за создание премиум-тура из игроков топ-100 ATP

Директор Australian Open выступил за создание премиум-тура из игроков топ-100 ATP
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Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тили высказался о возможности создания отдельного ATP-тура, в который будут входить лишь теннисисты из первой сотни мирового рейтинга. Они будут выступать только на «Мастерсах» и турнирах «Большого шлема».

«Премиум-тур для нашего спорта – эта идея, которая обсуждалась давно. Это было бы интересно и для болельщиков, и для всех. Но это ещё не завтрашний день. Я думаю, для этого предстоит проделать большую работу. Многие заинтересованные стороны, я уверен, будут воодушевлены, у тенниса есть прекрасная возможность создать продукт премиум-класса уникальным и гораздо более скоординированным способом.

Попытки добиться этого предпринимались в течение многих лет, но мы также отмечаем, что турниры «Большого шлема» показывают себя очень хорошо в нынешних рамках и продолжают это делать. ТБШ – это момент сезона, когда игроки мобилизуются, когда они зарабатывают больше всего денег, а ещё их личный бренд становится глобальным», — приводит слова Тили Sidney Herald.

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