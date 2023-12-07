Ник Кирьос завёл аккаунт на OnlyFans

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос создал личный аккаунт на платформе OnlyFans.

«Профессиональный теннисист, у которого всегда проблемы», — презентовал себя Кирьос в новой Сети.

Стоит отметить, что Кирьос анонсировал свой приход на OnlyFans студийным фото с логотипом платформы. Предположительно, он стал её амбассадором.

«Подпишитесь, чтобы общаться со мной так, как никогда раньше. Вы увидите, что творится за кулисами ATP-тура, мою жизнь вне тенниса, взгляд изнутри на проекты, частью которых я являюсь», — написал Ник в шапке профиля.

Также Кирьос пообещал, что будет общаться с фанатами и разыгрывать между ними призы.

Собственный аккаунт на OnlyFans также имеет чемпионка юниорского Уимблдона-2015, бывшая российская теннисистка Софья Жук.