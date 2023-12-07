Стало известно, на каком турнире Эмма Радукану вернётся в WTA-тур
Стало известно, на каком турнире чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану вернётся в WTA-тур после продолжительной паузы.
Это произойдёт на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), организаторы которого предоставили уайлд-кард. Соревнования пройдут с 1 по 7 января. Также в Окленде выступят чемпионка US Open — 2023 американка Кори Гауфф и чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки.
Напомним, Радукану провела лишь девять матчей в 2023 году. Этой весной Эмме пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. После этого Эмма не выходила на корт.
Комментарии