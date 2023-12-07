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Стало известно, на каком турнире Эмма Радукану вернётся в WTA-тур

Стало известно, на каком турнире Эмма Радукану вернётся в WTA-тур
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Стало известно, на каком турнире чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану вернётся в WTA-тур после продолжительной паузы.

Это произойдёт на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), организаторы которого предоставили уайлд-кард. Соревнования пройдут с 1 по 7 января. Также в Окленде выступят чемпионка US Open — 2023 американка Кори Гауфф и чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки.

Напомним, Радукану провела лишь девять матчей в 2023 году. Этой весной Эмме пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. После этого Эмма не выходила на корт.

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