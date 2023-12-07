Петрова высоко оценила прогресс Сафиуллина в 2023 году

Бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова высоко оценила прогресс Романа Сафиуллина.

Сафиуллин в сезоне 2023 совершил прорыв на Уимблдоне: он дошёл до четвертьфинала, по пути обыграв Роберто Баутиста-Агута, Корентена Муте, Гидо Пелью и Дениса Шаповалова. Позднее, в конце сезона Роман дошёл до финала турнира ATP-250 в Чэнду (Китай).

«Сафиуллин действительно удивил: такое обычно ожидаешь от молодых теннисистов, которые хотят громко о себе заявить. Ему 26 лет. Он поздно раскрылся и сейчас очень грамотно ведёт себя на корте, хорошо раскладывает соперников. Его прорыв на Уимблдоне стал просто сенсационным. И потом он продолжил так же играть по ходу сезона», — приводит слова Петровой RT.