WTA поменяла систему начисления рейтинговых очков

WTA обновила систему распределения рейтинговых очков, сообщает gotennis.ru. Теперь они будут соответствовать категории турнира.

С 2024 года победительница соревнований категории WTA-125 будет получать125 очков, WTA-250 — 250 очков, WTA-500 — 500 очков, а WTA-1000 — 1000 очков. Ранее за победу теннисистки получали 160, 280, 470 и 1000 либо 900 очков соответственно.

Изменения не коснутся только турниров «Большого шлема». Их чемпионки в одиночном разряде по-прежнему будут получать 2000 очков.

54-й сезон WTA-тура стартует 29 декабря 2023 года и продлится до 16 ноября 2024 года. Он включает в себя четыре турнира из серии «Большого шлема», 10 турниров WTA-1000, 16 — WTA-500 и 23 — WTA-250. Также в него входят теннисный турнир на Олимпийских играх-2024, итоговый турнир WTA Finals и командные Кубок Билли Джин Кинг и United Cup.