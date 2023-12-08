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Вероника Кудерметова объяснила важность победы на малом Итоговом турнире WTA

Вероника Кудерметова объяснила важность победы на малом Итоговом турнире WTA
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Российская теннисистка, 19-я ракетка мира Вероника Кудерметова прокомментировала победу на малом Итоговом турнире WTA в парном разряде.

«Было приятно закончить сезон на победной ноте: неважно, первая или вторая восьмёрка. В прошлом году главный Итоговый в паре выиграла, в этом – малый. Всё равно приятно уезжать домой с титулом. И плюс пара – это вспомогательный момент: когда у тебя не идёт одиночка, ты можешь продолжать находиться в турнире, работать над какими-то моментами. Потому что у меня были периоды, когда в одиночке не шло, а пара вытаскивала из этого состояния. И я потом начинала играть хорошо и выигрывать личные турниры. И такое каждый год – ты проигрываешь в одиночке, но за счёт пары продолжаешь играть и набирать обороты», – сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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