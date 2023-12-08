«Дело в голове». Кудерметова рассказала, в чём видит причину неуверенности на корте

Российская теннисистка, 19-я ракетка мира Вероника Кудерметова высказалась о неровных выступлениях в туре.

«Победа в Токио была важна: переломить счёт наших личных встреч с Игой Свёнтек – три-четыре раза ей проигрывала и проигрывала довольно-таки легко. В Токио смогла переломить ход событий – за эту победу я ещё получила и performance bye на следующий турнир в Пекине. Поэтому вдвойне приятно.

Признаться откровенно, я всегда знала, что у меня есть игра, что у меня есть теннис. И до этого я обыгрывала и вторых ракеток мира, и часто игроков топ-10. Всегда знаю, что могу, просто не всегда получается это показать. В моём случае, скорее всего, дело в голове – поверить в себя, поверить в свои силы и не думать, что на той стороне стоит какой-то робот и не ошибается», – сказала Кудерметова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.