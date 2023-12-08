Осака: хочу сыграть на Олимпийских играх в Париже

Бывшая первая ракетка мира, победительница четырёх турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде японская теннисистка Наоми Осака поделилась своими планами относительно возвращения в спорт.

«Я определённо хочу выиграть больше турниров «Большого шлема» и, думаю, провести больше времени на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне, а также сыграть на Олимпийских играх в Париже», — цитирует японскую теннисистку NHK.

Напомним, Наоми Осака объявила, что вернётся в тур на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Японская теннисистка вынужденно прерывала свою карьеру из-за беременности, о которой стало известно в начале января 2023 года. 5 июля Осака родила девочку.