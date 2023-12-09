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Эрика Андреева не смогла пробиться в полуфинал челленджера в Анже

Эрика Андреева не смогла пробиться в полуфинал челленджера в Анже
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122-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться в полуфинал турнира серии «челленджер» в Анже (Франция).

В четвертьфинальном поединке Андреева-старшая потерпела поражение от 60-й ракетки мира, представительницы Франции Клары Бюрель (2). Встреча продлилась 2 часа и 23 минуты и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6 в пользу Бюрель.

По ходу матча Андреева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Бюрель два эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Напомним, на прошлой неделе Эрика дошла до финала турнира серии «челленджер» в Андорре, где уступила испанке Марине Бассольс.

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