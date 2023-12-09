Ник Кирьос второй год подряд пропустит Australian Open

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии – 2024, который пройдёт с 14 по 28 января. Интересно, что он выпустил своё заявление на недавно созданном аккаунте на платформе OnlyFans.

Напомним, в прошедшем сезоне 2023 Кирьос провёл лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста. Кирьосу пришлось сделать операцию. Его попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом, он получил травму запястья. После чего попыток возвращения не предпринимал.

На Australian Open — 2022 Кирьос вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом завоевал титул в парном разряде.