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Фото: Винус и Серена Уильямс встретились с Опелкой на модной вечеринке в Майами

Фото: Винус и Серена Уильямс встретились с Опелкой на модной вечеринке в Майами
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс опубликовала в социальных сетях эффектные фото с вечеринки Art Basel в Майами (США).

Там же присутствовали её младшая сестра, 23-кратная чемпионка мэйджоров, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс и чемпион четырёх турниров ATP американец Райлли Опелка.

«Одна из вещей, которую я люблю в искусстве, это его способность преодолевать время, изменения в культуре и техническом прогрессе. Побывала на встрече умов, которые создают пространства и возможности для сотрудничества миров искусства, спорта и всего, что за их пределами», — подписала фото Уильямс-старшая.

Фото: из личного архива Райлли Опелки

Фото: из личного архива Райлли Опелки

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