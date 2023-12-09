Фото: Винус и Серена Уильямс встретились с Опелкой на модной вечеринке в Майами

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс опубликовала в социальных сетях эффектные фото с вечеринки Art Basel в Майами (США).

Там же присутствовали её младшая сестра, 23-кратная чемпионка мэйджоров, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс и чемпион четырёх турниров ATP американец Райлли Опелка.

«Одна из вещей, которую я люблю в искусстве, это его способность преодолевать время, изменения в культуре и техническом прогрессе. Побывала на встрече умов, которые создают пространства и возможности для сотрудничества миров искусства, спорта и всего, что за их пределами», — подписала фото Уильямс-старшая.

Фото: из личного архива Райлли Опелки