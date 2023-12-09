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Путинцева раскрыла, за что получила самый большой штраф в карьере

Путинцева раскрыла, за что получила самый большой штраф в карьере
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала о самом большом штрафе, который получала за излишнюю эмоциональность во время матчей.

«Самое дорогое предупреждение у меня было на Уимблдоне. У них там, если ты прикоснулся к траве, то сразу сумасшедшие штрафы. Один раз я играла с Дашей Касаткиной, и так получилось, что она меня обвела у сетки и я кинула ракетку просто вдогонку – вдруг она сама там отобьёт. И дали штраф в 4 тыс. фунтов. Я знала, что нельзя бросать, и кинула несильно. Но они говорят: «Ты вмятину на траве сделала». На следующий день я видела, как Фоньини очень эмоционально оспаривал штраф. Он играл на центральном корте и сломал ракетку. Он кричал на судей: «Сколько? Да 14 тысяч?! Да мой садовник приедет, он вам все корты здесь сделает!» — сказала Путинцева в эфире «Больше!»

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