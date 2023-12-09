Анастасия Тихонова вышла в финал турнира W100 в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Тихонова, 216-я ракетка мира, вышла в финал турнира категории W100 в Дубае (ОАЭ). В своём матче полуфинала спортсменка в двух сетах с «баранкой» обыграла 245-ю ракетку мира из Узбекистана Нигину Абдураимову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4.

За титул Тихонова поборется с 178-й ракеткой мира из Нидерландов Арианне Хартоно. Финальный матч турнира в Дубае состоится в воскресенье, 10 декабря.

Напомним, также завтра в финале турнира в Дубае в парном разряде сыграет победительница пяти турниров «Большого шлема» из России Вера Звонарёва, которая на этих соревнованиях выступает в дуэте с представительницей Венгрии Тимей Бабош, чемпионкой четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде.