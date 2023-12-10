Фото: довольная Ига Свёнтек после того, как получила пластинку с альбомом Тейлор Свифт

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в своих социальных сетях похвасталась тем, что получила в подарок альбом Тейлор Свифт «Midnights» на виниловой пластинке.

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

«Midnights» — десятый студийный альбом Свифт, которую в этом году журнал Time признал «Человеком года». Свёнтек не раз признавалась, что является фанаткой певицы и мечтает о встрече с ней.

Напомним, в прошедшем сезоне Свёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе во второй год подряд выиграла «Ролан Гаррос» и стала победительницей Итогового турнира WTA. Что касается призовых, в 2023 году Ига вышла в лидеры WTA-тура по заработкам с турниров, в её активе $ 9,86 млн.