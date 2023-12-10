Турсунов оценил слова Забияко о том, что «после работы с ним игроки завершают карьеры»

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов отреагировал на неоднозначные слова фигуристки Натальи Забияко в свой адрес.

«Он настолько эффективен, что после нескольких месяцев работы с ним все получают травмы или завершают карьеры. Он ни с кем не работал дольше года. Я думаю, Анетт (Контавейт) ему чрезвычайно «благодарна»», — написала ранее Забияко на YouTube.

«Я, конечно, понимаю, что она очень высококвалифицированный специалист в области тенниса. На самом деле, я считаю, её мнение комментировать абсолютно смысла нет. У каждого человека есть своё мнение.

Я думаю, что положительная динамика была абсолютно у всех игроков. Если касаться Анетт, то, по-моему, она травмировалась уже после того, как мы с ней закончили работать. В тот момент у неё был ковид. Она переболела, пыталась начать тренироваться, но у неё были достаточно тяжёлые последствия насколько я помню. Поэтому насчёт травмы… Ну, конечно, это можно и мне приписать. Я и с Сашей Зверевым … пару раз. Видимо, он ногу на «Ролан Гаррос» тоже из-за меня подвернул. Если там ещё кто-то травмируется, не проблема, обращайтесь ко мне, я приму вину на себя (смеётся).

Да и за физуху отдельные тренеры отвечают, к ним должны быть вопросы. Что касается тренировочного графика, никогда не было такого, чтобы я заставлял человека тренироваться через боль, я же не совсем дебил. Прекрасно понимаю, что любая какая-то травма, и на меня пальцем покажут. Я аккуратен в этом.

Слушай, если Наташа так сказала, значит так оно и есть — сказал Турсунов на YouTube-канале Dychkovsky.