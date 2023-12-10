Турсунов раскрыл имя представителя ATP-тура, которого тренировал в этом году

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов раскрыл имя теннисиста, которого тренировал в этом году.

«Этого счастливчика я тоже травмировал (смеётся). Да я шучу. Это Матия Пецотич (400-я ракетка мира в данный момент. – Прим. «Чемпионата). Он, по-моему, стал известным в этом году, обыграл Джека Сока в Делрэй-Бич.

Мы с ним поработали совсем немного. Но ему там что-то не понравилось, потому что он дурковал в паре с партнёром. Я сидел, смотрел на это цирковое представление и в какой-то момент решил посмотреть, кажется, на статистику подач, залез в телефон. Они проигрывают матч, и в итоге он мне высказывает за телефон, говорит: «Мне нужен тренер как у Джоковича, команда, которая будет переживать за меня». А я ему: «Братан, ты мне платишь $ 250 неделю как бы». Это, конечно, смешная сумма», — сказал Турсунов на YouTube-канале Dychkovsky.