Битвы Медведев — Зверев, Джокович — Алькарас вошли в топ сезона-2023. Чем они запомнились

Матчи Медведева и Зверева уже давно стали современной классикой мужского тенниса. Впервые соперники пересеклись на корте в 2016 году, на турнире в Санкт-Петербурге. Тогда победу одержал немец русского происхождения. Впоследствии он вёл 4-0 и 5-1 по личным встречам, но затем россиянин перехватил инициативу. И сейчас уже счёт 11-7 в пользу Даниила.

В сезоне-2023 Даниил и Александр целых шесть раз встречались друг с другом. И большинство их игр были настолько яркими, что в ATP решили признать противостояние Медведев — Зверев одним из главных в сезоне. Что же происходило в их очных матчах?

Медведев — Зверев — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 (Индиан-Уэллс, 1/8 финала)

Впервые россиянин и немец пересеклись на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который проходит в марте. Даниил тогда по ходу матча не избежал падения и жаловался судье на слишком медленный хард. «Это позор — играть на таком корте. Надо запретить здесь играть. Чёртов позор для спорта, этот чёртов корт. И они называют это хардом! Какой позор, что этот ужасный корт называют хардом», — говорил он во время игры. Но это не помешало Медведеву победить. Россиянин затем дошёл до финала, где проиграл Карлосу Алькарасу.

Медведев — Зверев — 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) (Монте-Карло, 1/8 финала)

Вторая встреча состоялась уже на грунте, на «Мастерсе» в Монте-Карло в апреле. Тогда Медведев сумел уйти с двух матчболов и в итоге дожал соперника. В той встрече немцу не понравился туалетный перерыв россиянина в разгар решающего сета. «Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьёзно отношусь к честной игре и спортивной этике. Он же этого не делает. Он берёт туалетный перерыв, когда этого нельзя делать», — говорил Зверев.

«Когда он говорит что-то о нечестной игре… Прекрасно. В зеркало на себя посмотри», — не остался в долгу Медведев.

Медведев — Зверев — 6:2, 7:6 (7:3) (Рим, 1/8 финала)

Третья игра также состоялась на грунте, только теперь уже на майском «Мастерсе» в Риме. Тогда Медведеву пришлось сражаться не только со Зверевым, но и со зрителями, которые его освистывали. Тем не менее Даниил выиграл ту встречу и вышел в четвертьфинал, а впоследствии добрался до титула — первого для себя на грунте.

Зверев — Медведев — 6:4, 5:7, 6:4 (Цинциннати, 1/8 финала)

Четвёртой встречи пришлось ждать три месяца. В августе россиянин и немец вновь пересеклись на «Мастерсе», на сей раз в Цинциннати. Тогда Зверев нанёс первое и, как вскоре выяснилось, единственное поражение Медведеву в этом сезоне. Это поражение стало для Даниила первым от Александра за два года.

Медведев — Зверев — 6:4, 6:3 (Пекин, полуфинал)

А в начале октября Медведев и Зверев сыграли в полуфинале «пятисотника» в Пекине. Та встреча сложилась сравнительно легко для россиянина, победившего в двух партиях. Но в финале Даниил уступил Яннику Синнеру.

Медведев — Зверев — 7:6 (9:7), 6:4 (Итоговый, группа)

Наконец, шестой и последний матч Медведева и Зверева в сезоне-2023 состоялся в рамках группового турнира Итогового чемпионата ATP. Даниил тогда оказался сильнее в непростом сражении и стал первым игроком, обеспечившим себе выход в полуфинал. Немец в итоге не вышел из группы, а россиянин в полуфинале вновь проиграл Синнеру.

Новак Джокович — Карлос Алькарас

Какие ещё противостояния отметили в ATP? Во-первых, это битвы 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича и двукратного победителя мэйджоров Карлоса Алькараса. Общий счёт — 3-2 в пользу Джоковича, в том числе 3-1 в сезоне-2023.

В полуфинале «Ролан Гаррос» сильнее оказался Новак — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Но неизвестно, как бы всё сложилось, если бы не травма Карлоса, из-за которой тот не мог играть в полную силу в третьем и в четвёртом сетах. А в великом финале Уимблдона с тем самым 27-минутным геймом в третьем сете Карлос взял реванш — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Ещё две встречи остались за сербом. Он одержал волевую победу в финале «Мастерса» в Цинциннати (5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)), а в полуфинале Итогового ему хватило двух партий — 6:3, 6:2.

Новак Джокович — Янник Синнер

Также в ATP отметили регулярные сражения Джоковича с Янником Синнером, другой молодой звездой. Тут Новак ведёт 4-2, причём в сезоне-2023 соперники по два раза обыграли друг друга. Сперва серб не пустил итальянца в финал Уимблдона — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Затем теннисисты дважды сыграли на Итоговом турнире. И если тяжелейший матч в группе остался за Синнером (7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)), то в финале Джокович не оставил ему шансов — 6:3, 6:3. Янник частично отомстил сербу, победив его в полуфинальной матчевой встрече Кубка Дэвиса — 6:2, 2:6, 7:5.

Карлос Алькарас — Янник Синнер

Наконец, баталии молодых звёзд также обратили на себя внимание. Тут, как ни странно, счёт 4-3 в пользу менее титулованного Синнера, в том числе 2-1 в 2023 году. Все три матча испанца с итальянцем состоялись в полуфиналах хардовых турниров. И ко всем этим играм косвенно имеет отношение… Медведев!

Смотрите сами: Алькарас победил Синнера в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, после чего взял титул, обыграв в решающем матче Медведева. В 1/2 финала «Мастерса» в Майами итальянец взял реванш у испанца, но затем проиграл россиянину в финале. В полуфинале «пятисотника» в Пекине Янник вновь выиграл у Карлоса, после чего встретился с Даниилом в финале, только на сей раз матч закончился победой Синнера.