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Джонс — о Радукану: уволить тренера после победы на US Open было самым нелепым решением

Джонс — о Радукану: уволить тренера после победы на US Open было самым нелепым решением
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Чемпионка трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, британка Энн Джонс раскритиковала соотечественницу Эмму Радукану за частую смену тренеров.

«А что, по её мнению, мы все делали? Нам приходилось искать свои собственные ответы. Над всем приходится работать самостоятельно. Уволить тренера после того, как выиграла Открытый чемпионат США, было самым нелепым решением, о котором я когда-либо слышала», — приводит слова Джонс Daily Mail.

Напомним, Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021 в 18 лет. В следующем сезоне она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, а на US Open — в первом.

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