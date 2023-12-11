16-летняя россиянка Мирра Андреева стала «Новичком года» по версии WTA

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева признана Женской теннисной ассоциацией (WTA) «Новичком года» во взрослом туре. Премия под названием WTA Player Award 2023 проводится ежегодно, победителей выбирают представители международных СМИ.

Напомним, с Миррой за это звание конкурировали такие теннисистки, как:

Диана Шнайдер (Россия);

Питон Стирнс (США);

Элина Аванесян (Россия);

Линда Носкова (Чехия).

Напомним, младшая из сестёр Андреевых продемонстрировала самый значительный скачок в рейтинге WTA в 2023 соревновательном году. По ходу сезона Мирра поднялась с 405-й позиции на 46-ю, то есть её прогресс составил 359 мест.

На старте сезона 2023 Мирра ещё играла на юниорском Australian Open, где дошла до финала, в упорной борьбе проиграв соотечественнице Алине Корнеевой. Позднее она успешно преодолела квалификацию на дебютном для себя взрослом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», при этом добравшись до третьего раунда. Позднее, на Уимблдоне она и вовсе дошла до 1/8 финала. По ходу года Андреева одержала четыре победы над игроком из топ-20 рейтинга WTA.