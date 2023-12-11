Мирра Андреева — победительница премии WTA! Юную россиянку признали новичком года

16-летняя Мирра Андреева единственной из россиянок забрала ежегодную премию WTA Player Award! Теннисистка победила в номинации «Новичок года» и стала пятой нашей теннисисткой после Анны Курниковой (1996), Светланы Кузнецовой (2002), Марии Шараповой (2003) и Дарьи Гавриловой (2015), получившей эту награду.

За звание новичка года Мирра боролась с двумя соотечественницами – Дианой Шнайдер и Элиной Аванесян – а также американкой Питон Стирнс и чешкой Линдой Носковой.

Мирра начинала год в качестве юниорки. Она отыграла молодёжный Australian Open, в непростой финальной борьбе проиграла там россиянке Алине Корнеевой, а спустя три месяца получила уайлд-кард на «тысячник» в Мадриде.

В Испании Андреева-младшая впервые громко о себе заявила на взрослом уровне: она дошла сразу до четвёртого WTA-1000 в Мадриде и по пути обыграла двух сеяных. После этого Мирра прошла квалификации «Ролан Гаррос» с Уимблдоном, где в основе отыграла три-четыре матча. Во второй половине сезона 16-летняя россиянка выступила не так ярко, как весной и летом, но всё же провела по несколько игр на US Open, «пятисотнике» в Пекине и нескольких турнирах серии WTA-250.

Выступления Мирры на взрослом уровне позволили ей сделать мощный скачок в рейтинге: с 405-й строчки она запрыгнула на 46-е место. В сумме Андреева преодолела 359 позиций и продемонстрировала по этому показателю лучший результат в женском туре. Вслед за 16-летней россиянкой по прыжку в рейтинге идут Анастасия Павлюченкова (308 мест), Элина Свитолина (211), Софья Кенин (202) и Каролина Мухова (141).

Мирра Андреева Фото: Getty Images

Сама о себе Андреева-младшая говорит мало, да и с прессой общается редко. Но на пресс-конференции во время «Ролан Гаррос» Мирра немногословно прокомментировала свои успехи.

— С прошлого года вы совершили огромный прорыв, а что делали в это время год назад? Какие у вас впечатления от недели на «Ролан Гаррос»?

— В прошлом году была здесь как юниорском турнире и даже не могла представить, что буду играть в женском турнире, попаду в основную сетку после квалификации. Ну, что сказать? Конечно, я очень этому рада.

— Почему вы сейчас так здорово играете?

— Не знаю, просто играю, и всё. Не задумываюсь об этом, наслаждаюсь каждым моментом здесь. Тренируюсь и живу своей жизнью, делаю, что обычно.

Теннисные эксперты в этом году много говорили про Мирру. Экс-теннисистка, а ныне комментатор Анна Дмитриева, например, назвала премию Андреевой авансом:

«Мирра заслужила эту награду. Из детского возраста она вышла в группу теннисисток-профессионалов, с которыми считаются. Она смогла одержать несколько побед над игроками высокого уровня, даже над игроками первой десятки. Конечно, это может быть какой-то аванс, но аванс, который даст ей веру, что она может достичь того, ради чего играет», – приводит слова Дмитриевой «РИА Новости».

В следующем сезоне от Мирры, безусловно, ждут ещё бóльших достижений. Бывший теннисист Андрей Чесноков считает, что в 2024 году 16-летняя россиянка будет сложной соперницей для многих теннисисток в туре. А двукратный чемпион ТБШ в паре Андрей Ольховский уверен, что для прогресса Андреевой-младшей нужно показывать гораздо более выдающиеся результаты, чем в минувшем сезоне.

Действующие теннисистки также положительно высказывались о Мирре в течение этого года. Россиянка Диана Шнайдер в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказала о номинации на премию WTA и заодно похвалила Андрееву.

«Премия «Новичок года WTA»? Приятно, но должны её отдать Мирре Андреевой. Она доказала это своими результатами, для меня это как факт. Но приятно и где-то даже неожиданно, что в такое время целых три девчонки номинированы на такую премию».

Мирра Андреева Фото: Getty Images

Американка Кори Гауфф, которая не так давно была в той же начинающей роли, что и Мирра, пророчит юной россиянке успешную карьеру.

«У Мирры большое будущее. Я тоже раньше была в таком положении. Надеюсь, ребята, вы продолжите её поддерживать. Она ещё много раз будет здесь выступать», – сказала Гауфф на корте после победы над Андреевой-младшей на US Open.

Молодая канадская теннисистка Лейла Фернандес так же, как и Гауфф со Шнайдер, положительно высказалась о Мирре.

«Мирра – потрясающий игрок. С ней всегда очень тяжело играть. Я просто удовлетворена тем, как боролась, как искала решения проблем. И я думаю, что поддержка трибун помогла мне пройти дальше», – поделилась Фернандес после победы над 16-летней россиянкой на турнире в Гонконге.

У Мирры впереди действительно много больших побед и классных достижений! Главное сохранить на этом пути силы, стойкость и веру в себя.