Ига Свёнтек обошла Соболенко, Рыбакину и Гауфф в борьбе за звание «Игрок 2023 года»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек стала «Игроком 2023 года» по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Премия под названием WTA Player Award 2023 проводится ежегодно, победителей выбирают представители международных СМИ.

За данное звание с ней боролись такие теннисистки, как:

Арина Соболенко (Беларусь);

Кори Гауфф (США);

Джессика Пегула (США);

Елена Рыбакина (Казахстан);

Маркета Вондроушова (Чехия).

В прошедшем сезоне Свёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе второй год подряд выиграла «Ролан Гаррос», а также стала победительницей Итогового турнира WTA. Что касается призовых, то в 2023 году Ига стала лучшей в WTA-туре по заработкам на турнирах — в её активе $ 9,86 млн.