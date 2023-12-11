Ализе Корне получила уайлд-кард в основу Australian Open — 2024

Бывшая 11-я ракетка мира французская теннисистка Ализе Корне получила уайлд-кард от организаторов Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Для 33-летней Корне это выступление станет 19-м на Australian Open. Лучшим достижением француженки в Мельбурне является четвертьфинальный раунд соревнований (проиграла в нём будущей финалистке Даниэль Коллинз), результат датирован 2022 годом.

Стоит отметить, что благодаря приглашению австралийцев Корне продолжит свою рекордную для WTA-тура серию: она выступит в основной сетке турнира «Большого шлема» в 68-й раз подряд.

Открытый чемпионат Австралии — 2024 пройдёт c 14 по 28 января. Его действующей чемпионкой у женщин является вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.