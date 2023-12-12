Турсунов назвал четырёх игроков WTA, с кем бы хотел посотрудничать в будущем

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал, с кем из игроков хотел бы поработать в будущем.

«В этом году я для себя определил четырёх девушек, которые реально могли бы, в моём понимании, выиграть «Шлем»: Людмила Самсонова, Коко Гауфф, Паула Бадоса и Цинвень Джэн. С этими игроками было бы круто поработать при обоюдном желании.

Коко Гауфф уже выиграла «Шлем». Циньвэнь Чжэн улучшила свои показатели, Люда Самсонова тоже: сыграла пару пятисоток. Поэтому в целом они и показывают, что где-то могут быть угрозой. Но одно дело, когда ты хорошо играешь один-два турнира в году, другое – когда ты делаешь это постоянно. Например, Арина Соболенко, игравшая четыре полуфинала на «Шлемах» – один из них выиграла, другой – проиграла в финале. Это, конечно, очень серьёзный показатель стабильности, которого даже у Иги в этом году не было», – сказал Турсунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью Дмитрия Турсунова на Чемпионате» можно прочитать завтра, 13 декабря.