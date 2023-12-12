Кирьос: чтобы сейчас играть сёрв-энд-воллей, надо подавать 220 км/ч, иначе Джокович сожрёт

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что раньше теннис был значительно медленнее, и высказался о лучших теннисистах прошлого поколения в сравнении с нынешним.

«Раньше игра была медленной. Я смотрел матчи Бориса Беккера, и я не говорю, что его игра была плохой для своего времени, но думать, что она была бы на уровне современных игроков, просто абсурдно.

В те времена быстрой считалась подача около 200 км/ч. А такие ребята, как я, стабильно подают 220, км/ч, да ещё и по углам. Игра очень сильно изменилась.

Я не говорю, что они бы не нашли способ адаптироваться. Но чтобы сейчас играть в стиле сёрв-энд-воллей, нужно подавать 220, потому что в противном случае Джокович тебя сожрёт. Сожрёт заживо, брат.

Однажды Ллейтон Хьюитт уничтожил Сампраса на US Open (финал US Open — 2001, Хьюитт выиграл 7:6 (7:4), 6:1, 6:1. — Прим. «Чемпионата»). Это был первый пример теннисиста, отлично умеющего возвращать подачу. Он сделал так, что Сампрас выглядел просто ужасно. А что бы Джокович сделал с кем-то вроде Сампраса? Да он бы его размазал. Если это делал Хьюитт, Джокович бы его и подавно уничтожил. Сожрал бы заживо», – приводит слова Кирьоса Tennis365.

Отметим, в 2023 году Ник Кирьос сыграл только один матч — на турнире в Штутгарте (Германия), — в котором потерпел поражение. Бóльшую часть сезона спортсмен пропустил из-за травм: сначала из-за кисты в колене, затем из-за травмы запястья. Из-за травмы спортсмен пропустит и Открытый чемпионат Австралии в 2024 году.