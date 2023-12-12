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Франсиско Ройг стал новым тренером Маттео Берреттини

Франсиско Ройг стал новым тренером Маттео Берреттини
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Бывший тренер 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля Франсиско Ройг стал новым наставником 92-й ракетки мира итальянца Маттео Берреттини, сообщает Tennis Italiano.

Отметим, что Франсиско Ройг работал с Надалем с 2005 года. В декабре 2022 года Надаль объявил о прекращении сотрудничества с тренером, заявив в социальных сетях: «Франсиско — отличный тренер, который очень хорошо разбирается в теннисе и очень помог мне становиться всё лучше и лучше. У меня к нему только слова благодарности, и я желаю ему всяческих успехов в его новом проекте».

Напомним, в октябре нынешнего года финалист Уимблдона-2021 Берреттини заявил, что больше не будет тренироваться под руководством Винченцо Сантопадре, который тренировал его 13 лет.

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