Финалист Уимблдона закрутил роман с яркой моделью. Говорят, красотка плохо на него влияет

Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира Маттео Берреттини однозначно не может занести себе в актив минувший сезон. Итальянец начал год на 16-м месте в рейтинге ATP, а заканчивает в качестве 92-й ракетки мира (худшая позиция для него с мая 2018 года).

В период с октября 2019-го по июнь 2022-го Берреттини неизменно держался в топ-10 и зарекомендовал себя состоявшейся звездой тенниса. Планомерный регресс начался в момент, когда Маттео расстался с австралийский теннисисткой Айлой Томлянович около полутора лет назад. Вскоре Берреттини выпал из первой десятки, но сохранял место в двадцатке лучших, пока не закрутил роман с американской моделью, телеведущей и танцовщией итальянского происхождения Мелиссой Саттой в начале 2023 года.

Личная жизнь далеко не всегда является причиной проблем на корте, но итальянские СМИ уверены, что случай Маттео является исключительным. Медиа с самого начала отношений Берреттини и Сатты были убеждены, что ни к чему хорошему они теннисиста не приведут. Во-первых, из-за разницы в возрасте. Мелиссе 37 лет – на 10 больше, чем Маттео.

Мелисса Сатта и Маттео Берреттини Фото: Daniele Venturelli/Getty Images

Во-вторых, у Сатты есть история скандальных романов с известными спортсменами. В период с 2006 по 2011 год модель встречалась с Кристианом Вьери, пара рассталась из-за предполагаемых измен знаменитого футболиста.

Мелиссу сразу же заметили в неформальной обстановке с легендой НБА Коби Брайантом. Девушку засняли выходящей из его гостиничного номера рано утром. Связь Сатты с Брайантом привела к тому, что жена баскетболиста Ванесса Брайант подала на развод. С большим трудом Коби, который трагически погиб в авиакатастрофе в январе 2020-го, тогда удалось сохранить брак.

Сатта уже осенью 2011-го, едва утихли страсти после её скандальных романов с Вьери и Брайантом, ушла к Кевин-Принсу Боатенгу, ещё одному звёздному футболисту. Они пробыли вместе около девяти лет с перерывами. В апреле 2014-го у Сатты и Боатенга родился сын Мэддокс, а в 2016-м они даже поженились, но через четыре года развелись. У Мелиссы были отношения не только со спортсменами – девушка также очаровывала телеведущего Даниэле Интерранте и бизнесмена Джанлуку Вакки.

В январе 2023 года Сатту заметили в компании очередного спортсмена – теннисиста Маттео Берреттини. Отношения вскоре подтвердили официально. В феврале Маттео выпал из топ-20 рейтинга ATP, в июле – из топ-30, в сентябре из топ-50. А дальше был вышеупомянутый спуск в конец первой сотни к концу сезона.

Во многом Берреттини мешали травмы, из-за которых он пропустил «Мастерсы» в Риме и Мадриде, «Ролан Гаррос» и травяной «пятисотник» в Лондоне, где брал титулы в 2021-м и 2022-м. На US Open итальянцу светил сугубо игровой вылет во втором раунде от малоизвестного француза Артура Риндеркнеша, но турнир завершился для него куда хуже. Маттео снялся при счёте 3:6, 3:5. В девятом гейме второго сета Берреттини упал на корт, подвернув ногу, и не смог подняться. Пока судья на вышке вызывала врача, Маттео кричал от боли. Медик помог Берреттини дойти до скамейки и начал оказывать помощь. Корт итальянец покинул на инвалидной коляске.

Сезон-2023 на этом для Маттео закончился, хотя в ноябре он приехал в Малагу, поддерживал сборную Италии во главе с Янником Синнером на Кубке Дэвиса и искренне радовался историческому титулу национальной команды.

Маттео Берреттини и Янник Синнер на Кубке Дэвиса Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Тем не менее дело не только в травмах. Игровой регресс Берреттини тоже был очевиден. На Australian Open – 2023 Маттео уже в первом раунде проиграл ветерану Энди Маррею, лучшие годы которого давно позади. На «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе, Майами, Торонто и Цинциннати выбывал в первом-втором раундах. Лучший результат на турнирах «Большого шлема» — четвёртый раунд любимого Уимблдона, где он проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. Маттео достойно проиграл Карлосу в четырёх сетах, но всё равно его игра в целом в течение сезона не впечатляла от слова совсем.

Берреттини признался, что у него есть определённые психологические проблемы. Он попытается преодолеть их в сезоне-2024, хоть и признаёт, что с нынешним местом в рейтинге будет крайне непросто вернуться в элиту.

«В 2024-м я хочу испытать те же эмоции, что испытал в Болонье и Малаге во время Кубка Дэвиса. Мне очень этого не хватает. Я не мог соревноваться, но поддержка ребят пошла мне на пользу. Я вернусь в Австралию, но с моим нынешним рейтингом всё будет сложнее. Сейчас я в порядке, я в предвкушении. Кубок Дэвиса подарил нам невероятные эмоции. Эта победа назревала давно и пришла после стольких поражений, причинивших нам боль», — заявил Берреттини в начале декабря.

Маттео не только ходит к психологу, но и меняет своё окружение. В октябре он расстался с тренером Винченцо Сантопадре, который работал с ним последние 13 лет и фактически сделал звездой мирового тенниса. Берреттини начал сотрудничать со шведом Томасом Энквистом, который будет его тренером в сезоне-2024.

Винченцо Сантопадре и Маттео Берреттини Фото: Из личного архива Маттео Берреттини

Спортивная общественность Италии уверена, что Берреттини следовало прекратить отношения не с Сантопадре, а со своей девушкой Мелиссой Саттой. О её «токсичном» влиянии на теннисиста и неискренности чувств к нему говорились чуть ли не с начала их отношений в начале 2023 года, но самый пик критики Сатты пришёлся на последние месяцы, когда Маттео не выходил на корт из-за травмы. Мелиссе пришлось отвергать все обвинения. Она заявила, что встречается с Берреттини не просто ради того, чтобы вместе тусоваться на светских вечеринках и быть на слуху. Хотя вопрос, кто из них является большей знаменитостью. У Мелисссы 4,8 млн подписчиков в главной соцсети, у Маттео — 1,7 млн. Девушка вряд ли «примазывается» к славе Берреттини и даже намекнула, что не против завести второго ребёнка в отношениях с теннисистом.

«Критика Маттео за отношения со мной? Все вокруг такие эксперты, но мы появляемся вместе на различных мероприятиях не просто так. У нас есть обязанности перед спонсорами и определённые договорённости, нам нужно зарабатывать на жизнь. Я амбициозна и всегда стремлюсь сделать нечто масштабное. Но при этом я также хотела бы завести ещё одного ребёнка. Можно подумать, что сейчас неподходящее время. Хотя подходящее время может настать в любой момент», — сказала Сатта.

Мелисса Сатта и Маттео Берреттини Фото: Из личного архива Мелиссы Сатты

Маттео также отвергает любые предположения о том, что он сдал на корте из-за Сатты.

«Я считаю неуважительным любое высказывание о том, что моя личная жизнь с Мелиссой как-то влияет на мою карьеру. Это всё равно, что сказать: «Журналист начал писать статьи хуже, потому что у него теперь есть жена и дети». Это что-то бессмысленное, не так ли?» — заявил Берреттини.

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1976, легенда итальянского тенниса Адриано Панатта в начале декабря устал от критики в адрес Берреттини и публично вступился за него.

«Маттео ничего предосудительного не делает. Что плохого в том, что он встретил красивую и знаменитую девушку? Я не думаю, что в этом вообще может быть что-то плохое. Почему мы вообще должны думать, что красивая известная девушка оказывает на него отрицательное влияние? Женщины никогда и никому не причиняли вреда! Я считаю, что он должен красиво прожить свою жизнь. Знаю, что им очень хорошо вместе, они спокойно строят отношения. Это нормально, что они находятся в центре внимания, но Маттео склонен к травмам по игровыми причинам, а не из-за отношений с Саттой», — заявил Панатта.

Время покажет, чем закончатся отношения Берреттини и Сатты. Пока кажется, что теннисист и модель испытывают друг к другу искренние чувства. Маттео решительно настроен вернуться на высокие позиции в рейтинге ATP в следующем сезоне. Успешная реализация этих планов будет самым лучшим ответам критикам его романа с Мелиссой.