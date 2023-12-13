Турсунов – о причинах расставания с подопечными: часто задаюсь этим вопросом

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов ответил на вопрос, влияли ли когда-нибудь личные отношения на профессиональные.

«На самом деле, чем дольше живёшь, тем больше удивляешься происходящему. Думаю, всё возможно – абсолютно всё. Если вы можете это придумать, значит, это кто-то придумал до вас 100% (улыбается). Очень сложно это проанализировать в моей работе…Я сам задаюсь вопросом: ты работаешь, с кем-то общаешься, разговариваешь на тему работы, кто-то тебе говорит какую-то информацию, ты сидишь, обдумываешь, а потом понимаешь: может, вообще ничего не знаю в теннисе, начинаешь сомневаться. Но при этом результаты есть – они не могут сами собой происходить. Из-за чего это происходит? Из-за того, что у меня стрижка такая прикольная (для кого-то она неприкольная) или я действительно что-то понимаю в теннисе. Или из-за того, что я могу мотивировать, или достаточно требовательный? По факту так и работает.

На самом-то деле у меня нет такого непостоянства. Визуально выглядит, что я поработал с тем и тем, но по факту также можно сказать, если бы меня попросили дать пару уроков мальчику или девочке в Москве. И если я с ними поработал, не значит, что я непостоянный – мы изначально договорились на пару уроков. Каждый будет говорить обо мне всё, что захочет», – сказал Турсунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полную версию интервью Дмитрия Турсунова читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00!