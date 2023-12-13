Турсунов: кто-то скажет, что Медведеву и Рублёву нужны другие тренеры

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о взаимоотношениях россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва с их наставниками.

«Кто сказал, что это была любовь с первого взгляда? (смеётся) Я помню ещё те времена, когда сам играл, и Даня приезжал на турниры, у него постоянно менялись тренеры – то приезжал Жиль, то [Жан-Рене] Лиснар, то ещё кто-то. В какой-то момент он ездил с несколькими тренерами, которые менялись. Потом в итоге как-то договорились. Фернандо Висенте Рублёву подходит чисто по темпераменту, потому что Андрей, наверное, очень вспыльчивый, у него достаточно подвижная психика. И Фернандо может где-то это притормаживать, помогать балансировать. Но вопрос – насколько они подходят россиянам как тренеры? У каждого своё мнение. Кто-то скажет, что Дане и Андрею нужны другие коучи. Думаю, что правильно это или неправильно понять сложно.

Очень часто игрокам просто нравится работать с человеком – им подходит человек. Хотя он как тренер себя изжил, но при этом продолжает оставаться в обойме, потому что есть своеобразный комфорт и суеверия. Или бывает наоборот – увольняют первым того, кого не нужно увольнять. Но просто так бывает… Как и в отношениях: люди сходятся, люди расходятся иногда из-за банальных и глупых причин, казалось бы ерунды, которая раздувается в большие ссоры. Дальше – через лет десять – ты думаешь, а надо ли было это делать. Но по факту: что происходит, часто не поддаётся какой-то логике – сделано на эмоциях. Точно также и в работе тренера», – сказал Турсунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.