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Тарпищев: 70% игроков, добившихся ранних результатов, пропадают. Мирре надо этого избежать

Тарпищев: 70% игроков, добившихся ранних результатов, пропадают. Мирре надо этого избежать
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что теннисистке Мирре Андреевой необходима планомерная подготовка.

«Андреева молодец, но, единственное, сейчас надо очень грамотно выстроить работу в силу того, что молодые развиваются по-разному. Нельзя перегрузить. Есть такой риск. 70% игроков, добившихся ранних результатов, пропадают. Вот этого надо избежать. Пока ей не нужно быть в списке сильнейших женщин, нужна планомерная плавная подготовка. Вот это самое опасное, нельзя перегружать, это ведёт к травматизму», – приводит слова Тарпищева «РИА Новости».

Напомним, в понедельник, 11 декабря, Мирра Андреева была признана новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Она продемонстрировала самый значительный скачок в рейтинге WTA в 2023 соревновательном году. По ходу сезона Мирра поднялась с 405-й позиции на 46-ю, то есть её прогресс составил 359 мест.

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