Тарпищев: 70% игроков, добившихся ранних результатов, пропадают. Мирре надо этого избежать

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что теннисистке Мирре Андреевой необходима планомерная подготовка.

«Андреева молодец, но, единственное, сейчас надо очень грамотно выстроить работу в силу того, что молодые развиваются по-разному. Нельзя перегрузить. Есть такой риск. 70% игроков, добившихся ранних результатов, пропадают. Вот этого надо избежать. Пока ей не нужно быть в списке сильнейших женщин, нужна планомерная плавная подготовка. Вот это самое опасное, нельзя перегружать, это ведёт к травматизму», – приводит слова Тарпищева «РИА Новости».

Напомним, в понедельник, 11 декабря, Мирра Андреева была признана новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Она продемонстрировала самый значительный скачок в рейтинге WTA в 2023 соревновательном году. По ходу сезона Мирра поднялась с 405-й позиции на 46-ю, то есть её прогресс составил 359 мест.