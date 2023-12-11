Тарпищев — о получении Андреевой премии «Новичок года»: не сенсация, хотя и приятно

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о получении 16-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой премии «Новичок года» по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Не сенсация, хотя и приятно. Этот сезон удачно для неё сложился. Теперь человек должен формироваться. Следующий год будет сложный, но нужно делать правильную систему подготовки, чтобы не было провала. И надо не гнаться за результатами», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, российская теннисистка начала год 405-й ракеткой мира, а завершила 57-й, добившись наибольшего прогресса среди теннисисток. По ходу сезона наивысшей позицией россиянки было 46-е место. В 2023 году спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвёртый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США.