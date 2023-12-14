Карен Хачанов назвал самое запоминающееся спортивное событие 2023 года

15-я ракетка мира, 27-летний российский теннисист Карен Хачанов рассказал какое спортивное событие запомнилось ему больше всего.

«Самое запоминающееся спортивное событие уходящего года лично для меня? Самым запоминающимся событием в спорте для меня в этом году был Открытый чемпионат Австралии. Это был отличный турнир, и я доволен, что достиг полуфинала. Я проявил там свой лучший теннис, и это был замечательный опыт», — приводит слова Хачанова «Матч ТВ».

Напомним, в рамках Открытого чемпионата Австралии 2023 года Карен Хачанов дошёл до полуфинала турнира, где сильнее оказался двукратный финалист турниров «Большого шлема» грек Стефанос Циципас.

Хачанов завершил сезон на 15‑м месте в рейтинге АТР. В 2023 году россиянин выиграл турнир АТР 250 в Чжухае.