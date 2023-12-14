Бублик рассказал, почему его не приглашают на выставочный турнир Федерера Кубок Лейвера

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 32-я ракетка мира предположил, почему его так ни разу не пригласили на выставочный турнир Кубок Лэйвера, организованный Роджером Федерером, где принимают участие лучшие игроки Европы и Мира.

«Там достаточно сложная история. Но, кажется, Джон Макинрой думает, что команда Мира – это Америка, Канада, Австралия и Южная Америка. Что вполне может быть и так. Диего Шварцман на тот момент вроде бы был №10 в мире – его нельзя было не взять. Я изъявлял желание, хотел бы сыграть и люблю командные мероприятия. Но почему-то я уверен в том, что Мир – это все, кто говорит по-английски. Буду рад, если он это прочитает (улыбается)», – сказал Бублик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью с Александром Бубликом на «Чемпионате» можно прочитать завтра, 15 декабря, в 13:00.