Арина Соболенко опубликовала откровенные фото в купальнике

Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото в купальнике.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Соболенко завершила сезон 2023 на Итоговом чемпионате WTA, который прошёл в Канкуне (Мексика). Она не без труда вышла из группы, но в полуфинале со счётом 3:6, 2:6 проиграла польке Иге Свёнтек. Из-за этого поражения она не смогла завершить сезон на первой строчке рейтинга WTA — Свёнтек завоевала в Канкуне титул и вернулась на вершину рейтинга.

Напомним, в сезоне-2023 Соболенко впервые выиграла первый титул на турнире «Большого шлема» (Australian Open) и дебютировала на первой строчке рейтинга WTA. Попутно Арина завоевала титулы на турнирах в Аделаиде и Мадриде.