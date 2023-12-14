Арина Соболенко отреагировала на первый в карьере титул чемпионки ITF

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко отреагировала на тот факт, что её впервые в карьере признали чемпионкой мира ITF.

Напомним, в прошедшем сезоне Соболенко выиграла дебютный турнир «Большого шлема» в Австралии и дебютировала на первой строчке рейтинга WTA (но не смогла удержать её по итогам сезона). Попутно Арина завоевала титулы на турнирах в Аделаиде и Мадриде, а также дошла до полуфиналов на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне и финала US Open.

«2023-й был для меня невероятным годом, я очень рада, что меня признали чемпионкой мира ITF. От победы на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии до первой ракетки в мире — это был потрясающий год.

Я очень благодарна своей семье, команде и болельщикам за их поддержку в 2023 году, мне не терпится вернуться на площадку в январе», — приводит слова Соболенко пресс-служба ITF.