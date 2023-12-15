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«Радукану будет наряду с лучшими в мире и снова поборется за ТБШ». Дрэйпер — о Эмме

«Радукану будет наряду с лучшими в мире и снова поборется за ТБШ». Дрэйпер — о Эмме
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21-летний британец, 61-я ракетка мира Джек Дрэйпер высказался о перспективах чемпионки US Open – 2021 британской теннисистки Эммы Радукану после возвращения в WTA-тур после продолжительной паузы.

«Она долгое время боролась с травмами. Думаю, люди забывают, что до US Open она ещё училась в школе. У нее не было большой подготовки. Очевидно, что у нее был огромный рывок, благодаря которому она добилась того, о чем мечтают люди всю свою карьеру.

И потом, я думаю, что ожидать от нее многого после этого было бы ошибкой, потому что у нее, возможно, в данный момент нет такой серьёзной физической подготовки, опыта игры в туре и всех тех вещей, которые есть у остальных игроков.

Но я думаю, что талант, который у нее есть, а также зрелость, чтобы сделать то, что она сделала на US Open, зашкаливает.

Я думаю, что если она сможет достичь хорошего уровня физической подготовки и будет продолжать работать над своей игрой, то она будет стоять в одном ряду с лучшими в мире и снова будет бороться за «Большой шлем», — приводит слова Дрэйпера The Independent.

Напомним, Радукану провела лишь девять матчей в 2023 году. Этой весной Эмме пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. После этого Эмма не выходила на корт.

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