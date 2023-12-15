Кафельников ответил, стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду-2024

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением, стоит ли российским спортсменам принимать участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Любой российский спортсмен решит, что ему нужно ехать на Олимпиаду. Без разницы с флагом или без. Мы все будем прекрасно понимать, что это российские спортсмены. Каждый болельщик знает своего героя в лицо. После того, как наши спортсмены завоют золотые медали, этот вопрос уже никого волновать не будет», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

Напомним, ранее Владимир Путин во время пресс-конференции высказался о решении МОК допустить российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 как нейтральных спортсменов.