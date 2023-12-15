Теннисист Бублик: я всем всё доказал — с середины прошлого года играю только для себя

Александр Бублик философски ответил на вопрос, что для него сейчас значит теннис.

«Мы (с командой. — Прим. «Чемпионата») не ставим глобальных целей: если завтра по какой-то причине моя карьера завершится, я посмотрю назад с улыбкой. Для меня лично это важно. Мне уже нечего доказывать людям вокруг. Может, кто-то скажет, что это неправда, и я должен всем вокруг что-то доказать. Но должен я себе – и себе я доказал. Наверное, с середины прошлого года играю только для себя. То есть когда придёт тот день, когда захочу закончить, я должен это сделать с улыбкой. И через два года не схватить ракетку и не побежать играть челленджеры по уайлд-кард…

Теннис – это игра, это часть жизни, это детская мечта, это долгие часы работы, это стояние перед зеркалом, визуализация себя на этих стадионах. Я это говорю – и у меня мурашки, потому что я это делал, мне очень сильно хотелось играть. А когда ты заиграл, пошло отторжение – пошли скандальные вещи типа интервью про деньги. А потом приходит понимание – это жизнь», – сказал Бублик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.