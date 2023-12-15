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Рублёв: предложение Кирьоса заставило улыбнуться. С нетерпением жду его возвращения в тур

Рублёв: предложение Кирьоса заставило улыбнуться. С нетерпением жду его возвращения в тур
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Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о работе над управлением гневом и отреагировал на предложение австралийца Ника Кирьоса, который заявил, что готов оказать россиянину психологическую поддержку.

«Я работаю над своей психологической устойчивостью каждый день. В жизни есть много вещей, которые могут раздражать или сильно разозлить. Можно пробовать сохранять спокойствие, когда хочется всё уничтожить. К тому же мой тренер берёт уроки психологии.

Предложение Ника заставило меня улыбнуться. Кирьос — очень талантливый теннисист, один из самых одарённых в туре. Могу сказать, что мы с нетерпением ждём его возвращения, потому что он привносит много радости в теннис», — приводит слова Рублёва Tennis 365.

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