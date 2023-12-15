Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира WTA-125 в Лиможе

Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира WTA-125 в Лиможе
Комментарии

Российская теннисистка, 50-я ракетка мира Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция). В четвертьфинале спортсменка в трёх сетах обыграла француженку Армони Тан, 245-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:3).

Теннисистки провели на корте 2 часа 39 минут. По ходу матча Анна Блинкова выполнила три эйса, реализовала 6 брейк-пойнтов из 19 и допустила три двойные ошибки. На счету Армони Тан — две подачи навылет, 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 и восемь двойных ошибок.

В полуфинале Анна Блинкова, вторая сеяная турнира, сыграет с испанкой Кристиной Бушкэ, 67-й ракеткой мира. Их встреча состоится в субботу, 16 декабря.

Отметим, что призовой фонд соревнований составляет $ 115 тыс.

Материалы по теме
«Моё доверие подорвали». Халеп надеется, что бывший тренер признает вину в деле с допингом
«Моё доверие подорвали». Халеп надеется, что бывший тренер признает вину в деле с допингом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android