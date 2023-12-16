Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв выиграл два матча в группе в финале серии турниров UTS

Андрей Рублёв выиграл два матча в группе в финале серии турниров UTS
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, в пятницу, 15 декабря, выиграл два матча в группе в финале серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS).

В первом матче группы А россиянин обыграл 11-ю ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда. Встреча прошла в четыре сета и завершилась со счётом 12:14, 19:8, 18:12, 18:9.

Вторым соперником Рублёва был аргентинец Диего Шварцман, 114-я ракетка мира. Его теннисист обыграл в пяти сетах со счётом 15:13, 12:13, 13:12, 10:16, 4:3.

По итогам первого дня соревнований Андрей Рублёв идёт на первом месте в своей группе, имея на счету две победы. Второе место занимает Диего Шварцман с одним выигранным матчем — с французом Бенуа Пэром. Пэр и Рууд занимают соответственно третье и четвёртое места в группе А.

Материалы по теме
Рублёв, Бублик и ещё шестеро теннисистов сразятся за титул чемпиона UTS. Что это за турнир
Рублёв, Бублик и ещё шестеро теннисистов сразятся за титул чемпиона UTS. Что это за турнир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android