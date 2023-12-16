Андрей Рублёв выиграл два матча в группе в финале серии турниров UTS

Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, в пятницу, 15 декабря, выиграл два матча в группе в финале серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS).

В первом матче группы А россиянин обыграл 11-ю ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда. Встреча прошла в четыре сета и завершилась со счётом 12:14, 19:8, 18:12, 18:9.

Вторым соперником Рублёва был аргентинец Диего Шварцман, 114-я ракетка мира. Его теннисист обыграл в пяти сетах со счётом 15:13, 12:13, 13:12, 10:16, 4:3.

По итогам первого дня соревнований Андрей Рублёв идёт на первом месте в своей группе, имея на счету две победы. Второе место занимает Диего Шварцман с одним выигранным матчем — с французом Бенуа Пэром. Пэр и Рууд занимают соответственно третье и четвёртое места в группе А.