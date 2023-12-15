Рублёв, Бублик и ещё шестеро теннисистов сразятся за титул чемпиона UTS. Что это за турнир

С 15 по 17 декабря в Лондоне (Великобритания) пройдёт финал сезона серии выставочных турниров под названием Ultimate Tennis Showdown (UTS). Эти соревнования появились ещё в 2020 году и стали своего рода ответом на приостановку теннисного сезона в связи с пандемией. UTS основали известный теннисный тренер Патрик Муратоглу и бизнесмен Алекс Попырин, отец австралийца русского происхождения Алексея Попырина, входящего в топ-40 рейтинга ATP.
Поначалу о какой-то регулярности речь не шла. В 2020-м провели три турнира UTS (в том числе и один женский в рамках UTS 2), но эти состязания не были как-то логически объединены. В 2021 году состоялось всего одно мероприятие, а в 2022-м и вовсе не было ни одного. И лишь в этом сезоне прошла какая-никакая, но серия. Изначально планировалось провести три турнира плюс большой финал в Лондоне. Состязания в Лос-Анджелесе и во Франкфурте состоялись, а вот Сеул пришлось отложить.
Российские теннисисты уже не раз выступали в UTS. Первый и пока единственный женский турнир выиграла Анастасия Павлюченкова. В мае 2021 года в этой «выставке» принял участие Даниил Медведев. Он тогда не вышел из группы, зато после UTS 4 принялся успешно выступать в официальных турнирах. Выйдя в четвертьфинал «Ролан Гаррос», Медведев затем выиграл турнир на Мальорке, «Мастерс» в Торонто, а главное — US Open, где в финале в трёх сетах оказался повержен сам Новак Джокович.
Все чемпионы UTS
|Чемпион
|Страна
|Турнир
|Место
|Год
|1
|Маттео Берреттини
|Италия
|UTS 1
|Биот (Франция)
|2020
|2
|Александр Зверев
|Германия
|UTS 2
|Биот (Франция)
|2020
|3
|Анастасия Павлюченкова
|Россия
|UTS 2
|Биот (Франция)
|2020
|4
|Алекс де Минор
|Австралия
|UTS 3
|Антверпен (Бельгия)
|2020
|5
|Корентен Муте
|Франция
|UTS 4
|Биот (Франция)
|2021
|6
|У Ибин
|Китай
|UTS 5
|Лос-Анджелес (США)
|2023
|7
|Андрей Рублёв
|Россия
|UTS 6
|Франкфурт (Германия)
|2023
UTS 6, прошедший в сентябре 2023 года, выиграл Андрей Рублёв. На этих турнирах теннисисты выступают не под фамилиями, как обычно, а под прозвищами. Рублёв играет под ником Rublo.
В большом финале в Лондоне, как обычно, выступят восемь теннисистов, которых разбили на две группы по четыре игрока в каждой. Игроком с наивысшим местом в рейтинге ATP оказался как раз Рублёв, возглавивший группу A. Именно Андрей, по версии пресс-службы UTS, является фаворитом турнира.
А во главе группы B оказался 20-летний датчанин Хольгер Руне, восьмая ракетка мира. Три года назад Руне, которому, как нетрудно подсчитать, было тогда всего 17 лет, сыграл один матч в группе на UTS 1, подменяя Маттео Берреттини. Хольгер проиграл тогда Корентену Муте (француз победил 13:12, 17:12, 8:20, 7:15, 3:2), но всё равно установил достижение, став самым молодым игроком на турнире. Тот его рекорд не побит и по сей день.
В преддверии большого финала в Лондоне Руне вспомнил тот матч и заверил, что теперь нацелен на победу. «Я был очень близок к тому, чтобы выиграть матч. Для меня это был большой опыт — сыграть с лучшими игроками на данный момент. Определённо, тот опыт мне запомнился. К сожалению, мне не удалось победить. Но теперь я готов забрать своё», — приводит его слова пресс-служба турнира.
Состав групп большого финала UTS-2023 в Лондоне
В скобках у игрока указано место в рейтинге ATP.
Группа A
- Андрей Рублёв (Россия, 5).
- Каспер Рууд (Норвегия, 11).
- Диего Шварцман (Аргентина, 114).
- Бенуа Пэр (Франция, 117).
Группа B
- Хольгер Руне (Дания, 8).
- Александр Бублик (Казахстан, 32).
- Джек Дрэйпер (Великобритания, 61).
- Гаэль Монфис (Франция, 74).
Первые шесть матчей группового этапа состоятся в пятницу, 15 декабря, заключительные — в субботу, 16 декабря, полуфиналы и финал — в воскресенье, 17 декабря.
Расписание большого финала UTS в Лондоне
Указано время мск, не ранее.
15 декабря, первый день
19:00. Шварцман — Пэр.
20:00. Рублёв — Рууд.
21:00. Бублик — Монфис.
23:00. Рублёв — Шварцман.
00:00 (16 декабря). Руне — Дрэйпер.
1:00 (16 декабря). Рууд — Пэр.
16 декабря, второй день
19:00. Руне — Бублик.
20:00. Дрэйпер — Монфис.
21:00. Рууд — Шварцман.
23:00. Рублёв — Пэр.
00:00 (17 декабря). Руне — Монфис.
1:00 (17 декабря). Дрэйпер — Бублик.
17 декабря, третий день
19:00. Первый полуфинал.
20:00. Второй полуфинал.
21:30. Финал.