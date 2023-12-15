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UTS-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, когда играют Андрей Рублёв, Александр Бублик

Рублёв, Бублик и ещё шестеро теннисистов сразятся за титул чемпиона UTS. Что это за турнир
Александр Насонов
Турнир UTS-2023
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Декабрь — идеальный месяц для проведения «выставок» с участием топовых игроков.

С 15 по 17 декабря в Лондоне (Великобритания) пройдёт финал сезона серии выставочных турниров под названием Ultimate Tennis Showdown (UTS). Эти соревнования появились ещё в 2020 году и стали своего рода ответом на приостановку теннисного сезона в связи с пандемией. UTS основали известный теннисный тренер Патрик Муратоглу и бизнесмен Алекс Попырин, отец австралийца русского происхождения Алексея Попырина, входящего в топ-40 рейтинга ATP.

Поначалу о какой-то регулярности речь не шла. В 2020-м провели три турнира UTS (в том числе и один женский в рамках UTS 2), но эти состязания не были как-то логически объединены. В 2021 году состоялось всего одно мероприятие, а в 2022-м и вовсе не было ни одного. И лишь в этом сезоне прошла какая-никакая, но серия. Изначально планировалось провести три турнира плюс большой финал в Лондоне. Состязания в Лос-Анджелесе и во Франкфурте состоялись, а вот Сеул пришлось отложить.

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Российские теннисисты уже не раз выступали в UTS. Первый и пока единственный женский турнир выиграла Анастасия Павлюченкова. В мае 2021 года в этой «выставке» принял участие Даниил Медведев. Он тогда не вышел из группы, зато после UTS 4 принялся успешно выступать в официальных турнирах. Выйдя в четвертьфинал «Ролан Гаррос», Медведев затем выиграл турнир на Мальорке, «Мастерс» в Торонто, а главное — US Open, где в финале в трёх сетах оказался повержен сам Новак Джокович.

Все чемпионы UTS

ЧемпионСтранаТурнирМестоГод
1Маттео БерреттиниИталияUTS 1Биот (Франция)2020
2Александр ЗверевГерманияUTS 2Биот (Франция)2020
3Анастасия ПавлюченковаРоссияUTS 2Биот (Франция)2020
4Алекс де МинорАвстралияUTS 3Антверпен (Бельгия)2020
5Корентен МутеФранцияUTS 4Биот (Франция)2021
6У ИбинКитайUTS 5Лос-Анджелес (США)2023
7Андрей РублёвРоссияUTS 6Франкфурт (Германия)2023

UTS 6, прошедший в сентябре 2023 года, выиграл Андрей Рублёв. На этих турнирах теннисисты выступают не под фамилиями, как обычно, а под прозвищами. Рублёв играет под ником Rublo.

Подробнее о той победе Андрея, а также о формате соревнования читайте в отдельном материале:
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В большом финале в Лондоне, как обычно, выступят восемь теннисистов, которых разбили на две группы по четыре игрока в каждой. Игроком с наивысшим местом в рейтинге ATP оказался как раз Рублёв, возглавивший группу A. Именно Андрей, по версии пресс-службы UTS, является фаворитом турнира.

А во главе группы B оказался 20-летний датчанин Хольгер Руне, восьмая ракетка мира. Три года назад Руне, которому, как нетрудно подсчитать, было тогда всего 17 лет, сыграл один матч в группе на UTS 1, подменяя Маттео Берреттини. Хольгер проиграл тогда Корентену Муте (француз победил 13:12, 17:12, 8:20, 7:15, 3:2), но всё равно установил достижение, став самым молодым игроком на турнире. Тот его рекорд не побит и по сей день.

В преддверии большого финала в Лондоне Руне вспомнил тот матч и заверил, что теперь нацелен на победу. «Я был очень близок к тому, чтобы выиграть матч. Для меня это был большой опыт — сыграть с лучшими игроками на данный момент. Определённо, тот опыт мне запомнился. К сожалению, мне не удалось победить. Но теперь я готов забрать своё», — приводит его слова пресс-служба турнира.

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Состав групп большого финала UTS-2023 в Лондоне

В скобках у игрока указано место в рейтинге ATP.

Группа A

Группа B

Первые шесть матчей группового этапа состоятся в пятницу, 15 декабря, заключительные — в субботу, 16 декабря, полуфиналы и финал — в воскресенье, 17 декабря.

Расписание большого финала UTS в Лондоне

Указано время мск, не ранее.

15 декабря, первый день

19:00. Шварцман — Пэр.
20:00. Рублёв — Рууд.
21:00. Бублик — Монфис.
23:00. Рублёв — Шварцман.
00:00 (16 декабря). Руне — Дрэйпер.
1:00 (16 декабря). Рууд — Пэр.

16 декабря, второй день
19:00. Руне — Бублик.
20:00. Дрэйпер — Монфис.
21:00. Рууд — Шварцман.
23:00. Рублёв — Пэр.
00:00 (17 декабря). Руне — Монфис.
1:00 (17 декабря). Дрэйпер — Бублик.

17 декабря, третий день
19:00. Первый полуфинал.
20:00. Второй полуфинал.
21:30. Финал.

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