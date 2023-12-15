Рублёв, Бублик и ещё шестеро теннисистов сразятся за титул чемпиона UTS. Что это за турнир

С 15 по 17 декабря в Лондоне (Великобритания) пройдёт финал сезона серии выставочных турниров под названием Ultimate Tennis Showdown (UTS). Эти соревнования появились ещё в 2020 году и стали своего рода ответом на приостановку теннисного сезона в связи с пандемией. UTS основали известный теннисный тренер Патрик Муратоглу и бизнесмен Алекс Попырин, отец австралийца русского происхождения Алексея Попырина, входящего в топ-40 рейтинга ATP.

Поначалу о какой-то регулярности речь не шла. В 2020-м провели три турнира UTS (в том числе и один женский в рамках UTS 2), но эти состязания не были как-то логически объединены. В 2021 году состоялось всего одно мероприятие, а в 2022-м и вовсе не было ни одного. И лишь в этом сезоне прошла какая-никакая, но серия. Изначально планировалось провести три турнира плюс большой финал в Лондоне. Состязания в Лос-Анджелесе и во Франкфурте состоялись, а вот Сеул пришлось отложить.

Российские теннисисты уже не раз выступали в UTS. Первый и пока единственный женский турнир выиграла Анастасия Павлюченкова. В мае 2021 года в этой «выставке» принял участие Даниил Медведев. Он тогда не вышел из группы, зато после UTS 4 принялся успешно выступать в официальных турнирах. Выйдя в четвертьфинал «Ролан Гаррос», Медведев затем выиграл турнир на Мальорке, «Мастерс» в Торонто, а главное — US Open, где в финале в трёх сетах оказался повержен сам Новак Джокович.

Все чемпионы UTS

Чемпион Страна Турнир Место Год 1 Маттео Берреттини Италия UTS 1 Биот (Франция) 2020 2 Александр Зверев Германия UTS 2 Биот (Франция) 2020 3 Анастасия Павлюченкова Россия UTS 2 Биот (Франция) 2020 4 Алекс де Минор Австралия UTS 3 Антверпен (Бельгия) 2020 5 Корентен Муте Франция UTS 4 Биот (Франция) 2021 6 У Ибин Китай UTS 5 Лос-Анджелес (США) 2023 7 Андрей Рублёв Россия UTS 6 Франкфурт (Германия) 2023

UTS 6, прошедший в сентябре 2023 года, выиграл Андрей Рублёв. На этих турнирах теннисисты выступают не под фамилиями, как обычно, а под прозвищами. Рублёв играет под ником Rublo.

В большом финале в Лондоне, как обычно, выступят восемь теннисистов, которых разбили на две группы по четыре игрока в каждой. Игроком с наивысшим местом в рейтинге ATP оказался как раз Рублёв, возглавивший группу A. Именно Андрей, по версии пресс-службы UTS, является фаворитом турнира.

А во главе группы B оказался 20-летний датчанин Хольгер Руне, восьмая ракетка мира. Три года назад Руне, которому, как нетрудно подсчитать, было тогда всего 17 лет, сыграл один матч в группе на UTS 1, подменяя Маттео Берреттини. Хольгер проиграл тогда Корентену Муте (француз победил 13:12, 17:12, 8:20, 7:15, 3:2), но всё равно установил достижение, став самым молодым игроком на турнире. Тот его рекорд не побит и по сей день.

В преддверии большого финала в Лондоне Руне вспомнил тот матч и заверил, что теперь нацелен на победу. «Я был очень близок к тому, чтобы выиграть матч. Для меня это был большой опыт — сыграть с лучшими игроками на данный момент. Определённо, тот опыт мне запомнился. К сожалению, мне не удалось победить. Но теперь я готов забрать своё», — приводит его слова пресс-служба турнира.

Состав групп большого финала UTS-2023 в Лондоне

В скобках у игрока указано место в рейтинге ATP.

Группа A

Группа B

Первые шесть матчей группового этапа состоятся в пятницу, 15 декабря, заключительные — в субботу, 16 декабря, полуфиналы и финал — в воскресенье, 17 декабря.

Расписание большого финала UTS в Лондоне

Указано время мск, не ранее.

15 декабря, первый день

19:00. Шварцман — Пэр.

20:00. Рублёв — Рууд.

21:00. Бублик — Монфис.

23:00. Рублёв — Шварцман.

00:00 (16 декабря). Руне — Дрэйпер.

1:00 (16 декабря). Рууд — Пэр.

16 декабря, второй день

19:00. Руне — Бублик.

20:00. Дрэйпер — Монфис.

21:00. Рууд — Шварцман.

23:00. Рублёв — Пэр.

00:00 (17 декабря). Руне — Монфис.

1:00 (17 декабря). Дрэйпер — Бублик.

17 декабря, третий день

19:00. Первый полуфинал.

20:00. Второй полуфинал.

21:30. Финал.